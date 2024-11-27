На навесы в парке Нефтехимиков в Уфе потратят до 6 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы по итогам запроса котировок 4 декабря планирует выбрать поставщика пергол (навесов) для благоустройства парка Нефтехимиков и прилегающей территории, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6,6 млн руб. (6,2 млн руб. выделят из бюджета республики, 330 тыс. руб. — из бюджета города).

Перголы необходимо поставить в течение десяти календарных дней с даты заключения контракта. Всего требуется восемь штук: четыре — с качелями, вазоном и скамьей, четыре — с качелями.

Майя Иванова