По данным опроса портала SuperJob, 53% жителей Казани проголосовали за введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе портала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 53% жителей Казани выступили за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ 53% жителей Казани выступили за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас управлять электросамокатом можно с 14 лет. Минтранс планирует повысить возраст для управления СИМ до 16 лет. Согласно опросу, 26% респондентов предлагают увеличить допустимый возраст до 18 лет, 12% проголосовали против.

Женщины активнее мужчин соглашаются с запретом езды на электросамокатах до 16 лет. 44% молодых людей до 35 лет одобряют инициативу, 32% согласились с повышением минимального возраста до 18 лет.

60% родителей подростков поддержали инициативу запрета езды на электросамокате до 16 лет, еще 23% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.

Диана Соловьёва