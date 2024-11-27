Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

53% жителей Казани выступили за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

По данным опроса портала SuperJob, 53% жителей Казани проголосовали за введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе портала.

53% жителей Казани выступили за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

53% жителей Казани выступили за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

53% жителей Казани выступили за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас управлять электросамокатом можно с 14 лет. Минтранс планирует повысить возраст для управления СИМ до 16 лет. Согласно опросу, 26% респондентов предлагают увеличить допустимый возраст до 18 лет, 12% проголосовали против.

Женщины активнее мужчин соглашаются с запретом езды на электросамокатах до 16 лет. 44% молодых людей до 35 лет одобряют инициативу, 32% согласились с повышением минимального возраста до 18 лет.

60% родителей подростков поддержали инициативу запрета езды на электросамокате до 16 лет, еще 23% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...