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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье во дворе жилого дома взорвалась машина

Машина взорвалась во дворе жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья. На месте работают следователи, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

В пресс-службе ГУ МВД заявили РБК, что никто не пострадал. По версии ведомства, автомобиль загорелся около 6:00. МВД взрыв не упоминает.

По данным РЕН ТВ, возгорание произошло внутри автомобиля Skoda Rapid. Уточняется, что в салоне не было газобаллонного оборудования. Как рассказала «РИА Новости» очевидица, это была машина такси.

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