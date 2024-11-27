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В Уфе возле Затонского шоссе запроектируют снегоплавильный пункт

Мэрия Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик "Еврострой-Уфа"» разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной Затонским и Алексеевским шоссе, Природной улицей и границей городских лесов. Ориентировочная площадь составляет 126,22 га. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Ратмиром Мавлиевым.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Проекты должны быть разработаны и направлены в Главархитектуры Уфы в течение полутора лет. В квартале находятся «незастроенные территории естественных природных ландшафтов», зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки и территории смешанного размещения преимущественно крупных объектов общественного назначения и многоквартирной жилой застройки. Компания должна предусмотреть в квартале в том числе размещение снегоплавильного пункта.

ООО «Специализированный застройщик "Еврострой-Уфа"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2023 года. Владельцы — Владимир Богданов и альметьевское ООО СЗ «Еврострой».

Майя Иванова

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