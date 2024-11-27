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В Башкирии возбуждено дело по факту мошенничества при отлове бездомных собак

В Иглинском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) при организации отлова бездомных животных, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Проверка, проведенная прокуратурой Иглинского района, установила, что в 2022-2023 годы районная администрация заключила с двумя компаниями муниципальные контракты на отлов бездомных животных. Однако подрядчики фактически не оказывали оговоренных договорами ветеринарных услуг, а в муниципалитет предоставляли ложные данные, отметили в ведомстве. Общая сумма ущерба, причиненного местному бюджету, превысила 1,5 млн руб.

Майя Иванова

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