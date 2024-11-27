Девушка-пешеход попала в больницу после дорожной аварии с «Газелью» в Коломягах

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадала несовершеннолетняя. Дорожный инцидент произошел накануне, 26 ноября, в 13:15 на пересечении Вербной и Репищевой улицы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 34-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя мини-грузовиком «Газель», выехал на регулируемый перекресток на «красный» и сбил 16-летнюю девушку-пешехода, которая также пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшую с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как водитель грузовика насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу под Тосно.

Андрей Цедрик