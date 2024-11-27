Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девушка-пешеход попала в больницу после дорожной аварии с «Газелью» в Коломягах

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадала несовершеннолетняя. Дорожный инцидент произошел накануне, 26 ноября, в 13:15 на пересечении Вербной и Репищевой улицы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 34-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя мини-грузовиком «Газель», выехал на регулируемый перекресток на «красный» и сбил 16-летнюю девушку-пешехода, которая также пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшую с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как водитель грузовика насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу под Тосно.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...