«В бизнесе ведь главное чутье»

Газопровод не продается. По крайней мере, в Кремле об этом ничего не слышали. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал публикации о том, что американский инвестор Стивен Линч якобы намерен купить «Северный поток-2». Дмитрий Песков при этом выразил недоумение, почему Германия покупает газ по явно невыгодной цене. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что идея с продажей трубы возникла не просто так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Американский инвестор Стивен Линч предложил Министерству финансов Соединенных Штатов разрешить ему выкупить «Северный Поток-2», если его выставят в итоге на торги. Цену он, судя по всему, предлагает бросовую. Поскольку судьба некогда грандиозного проекта под большим вопросом. Свое намерение бизнесмен с опытом работы в России обосновал тем, что США получат в перспективе уникальную возможность контролировать энергетические потоки на европейском направлении.

Вопрос задали Дмитрию Пескову: что он по этому поводу думает? Пресс-секретарь президента РФ ответил, что не слышал, чтобы стратегический актив кто-то собирался бы продать. На первый взгляд, вся эта история похожа на злую шутку или оригинальный пиар-ход. Линчу не дают покоя лавры Илона Маска, который очень любит всякие шокирующие инициативы.

Тем не менее, если так всерьез погрузиться в проблему, не такая это уж и фантастика. Так кажется, что неспроста все это, и вот почему. В Белый дом, как известно, возвращается Дональд Трамп. И такие нестандартные решения вполне в его стиле. Общий смысл, как видится, в следующем, мол, вы, Россия, хотите же, чтобы санкции с вас сняли, тогда поделитесь, а то и просто отдайте. Не стоит забывать, что именно Трамп, будучи президентом, последовательно боролся против «Северных потоков». Логика его была достаточно простой. Как же так, вы, Европа и, в частности, Германия, считаете Россию фактически врагом, но при этом спокойно покупаете у нее газ? И ответить на это по большому счету нечего. Все разговоры, что это чисто коммерческий проект, несерьезны.

В итоге газопроводы кто-то взорвал. Кто именно, непонятно до сих пор, но продолжаться так долго не может. С трубами нужно что-то делать. Не гнить же им на дне морском. Вот вам и элемент торга. Мир на Украине в обмен на газовые контракты. Но пусть Америка на этом тоже заработает — прагматичный бизнес-подход. Неглупый человек Стивен Линч — в бизнесе ведь главное чутье. Однако, может быть, подобную мысль ему кто-то и подсказал. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на общественную реакцию.

Как бы то ни было, в этом весь Трамп. Вот наглядное доказательство того, что просто с ним точно не будет. Это не уходящий президент США Джо Байден, у которого все по правилам. Трамп как раз пришел, чтобы все правила сломать. И процесс этот, кажется, уже пошел.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".