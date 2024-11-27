Жителю Удмуртии дали год условно за незаконную рубку в Игринском лесничестве

51-летнего жителя поселка Игра в Удмуртии осудили за незаконную рубку леса в Игринском лесничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Всего он вырубил 13,5 куб. м насаждений, нанеся ущерб в размере 82,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Незаконная рубка происходила в октябре, подсудимый действовал «из корыстных побуждений» и без каких-либо законных оснований на заготовку древесины. Житель согласился с обвинением, его признали виновным и дали один год лишения свободы условно.