26 ноября в Казани водители сбили двух пешеходов

В Казани за 26 ноября зафиксировали 193 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, в них пострадали 3 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Вчера водители сбили двух пешеходов: один из них переходил дорогу в неположенном месте, вторая участница ДТП не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Еще один пассажир общественного транспорта упал при резком торможении.

Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще у 4 участников дорожного движения не было прав. В отделы полиции доставили 3 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва