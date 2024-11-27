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ОМК вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

Объединенная металлургическая компания (ОМК) вошла в «золотую группу» предприятий ежегодного рейтинга лучших работодателей России по версии журнала Forbes. Компания получила «золотую» оценку за вклад в защиту окружающей среды и поддержку сотрудников.

Фото: АО «ОМК»

Эксперты рейтинга оценивали работу российских предприятий в 2023 году по критериям ESG: «сотрудники и общество», «экология» и «корпоративное управление». На оценки влияли наличие у предприятия собственных программ поддержки сотрудников и их семей, содержание социального пакета, прозрачность системы и конкурентоспособность уровня зарплаты персонала.

Помимо этого, эксперты Forbes оценивали социальные программы предприятий и деятельность по созданию комфортной городской среды и снижению влияния выбросов на окружающую среду. Так, например, за 2023 год ОМК увеличила долю повторного использования и переработки отходов более чем на 90% и на 29% снизила долю потребляемой воды. Кроме того, компания на 1,2% сократила долю валовых выбросов парниковых газов и на 3,1% снизила интегральный показатель по трем основным видам воздействия на окружающую среду.

По итогам 2023 года объем спонсорской и благотворительной помощи ОМК составил более 1,6 млрд руб. Компания осуществляет благотворительную деятельность в сотрудничестве с фондом «ОМК-Участие». Финансовую помощь получают проекты в сфере культуры, развития регионов, социального и инклюзивного направлений. Сотрудники ОМК вовлечены в развитие корпоративного волонтерства и донорства: только в рамках донорской акции в Москве сотрудники ОМК сдали для Центра крови Федерального медико-биологического агентства более 23 литров крови, ее используют для лечения в столичных клиниках.

Объединенная металлургическая компания развивает социальную программу «ОМК Партнерство», в рамках которой сотрудники ОМК, а также некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений могут получить гранты на решение социальных проблем. Эта программа реализуется в 28 регионах страны в более 50 городах присутствия компании.

Как отмечает директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, создание безопасных и комфортных условий труда, обучение и развитие сотрудников, поддержка семей и развитие городов – это приоритетные направления деятельности компании. Поэтому сегодня средняя зарплата рабочих во всех 40 регионах присутствия ОМК в абсолютном значении превышает уровень средних зарплат промышленных предприятий РФ. Кроме того, в ОМК действуют дополнительные меры поддержки сотрудников, например, выплаты за стаж в компании. А каждый сотрудник с первого дня работы получает полис ДМС, компенсации за питание и проезд, а иногородние сотрудники могут пользоваться корпоративным транспортом.

«Отношения с сотрудниками наша компания строит на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. У нас один из лучших социальных пакетов в отрасли, широкие возможности для управления своим доходом, обучения новым профессиям, мы консультируем сотрудников, как построить свою карьеру в ОМК, развиваем молодежное сообщество. В дальнейшем продолжим развивать культуру диалога с сотрудниками, чтобы улучшать условия для работы, отдыха. Компания стремится предоставить сотрудникам все возможности для роста и развития и ценит отклик, который получает в ответ – мы видим, что работники регулярно учатся, получают дополнительные специальности и становятся универсалами, активно делятся идеями по улучшению и оптимизации процессов на производстве», – говорит госпожа Ямщикова.

Материал предоставлен АО «ОМК»

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