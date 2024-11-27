В России создали систему для защиты от беспилотников с помощью тросов и сетки

Российские ученые разработали и успешно протестировали новую систему защиты объектов от ударных беспилотников. Об этом говорится в материалах одного из институтов по вопросам безопасности, которые есть в распоряжении «РИА Новости». Система включает специальные тросы и высокопрочную сетку, которые могут выдерживать нагрузку бетонного блока весом несколько тонн.

В основе разработки лежали тактико-технические характеристики зарубежных ударных дронов самолетного типа, включая их взлетную массу (до 60 кг), скорость (110–150 км/ч), полезную нагрузку (20–29 кг), длину фюзеляжа (2,8 м) и размах крыльев (до 4,8 м).

Итогом исследований стало создание тросово-сетчатой системы для защиты важной инфраструктуры от угрозы, связанной с атакой беспилотниками. «Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб»,— сказано в материалах. Отмечается также, что разработка прошла испытания на одном из полигонов в Подмосковье и показала эффективность и надежность.