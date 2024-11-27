The Time: в Великобритании задержан один из самых разыскиваемых ФБР преступников

В Северном Уэльсе на территории Великобритании задержали Дэниела Андреаса Сан-Диего, которого Федеральное бюро расследований (ФБР) США разыскивало за совершение терактов в Калифорнии в 2003 году, сообщили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Газета The Times, которая приводит сообщение NCA, пишет, что Дэниел Сан-Диего скрывался от правосудия более двух десятилетий. Кроме терактов, он подозревается в связи с радикальной группировкой, защищающей права животных. В 2009 году ФБР включило его в список самых разыскиваемых террористов, предлагая вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию о его местонахождении.

Вчера, 26 ноября, беглеца нашли и задержали в сельской местности недалеко от лесопосадки. Дэниел Сан-Диего уже предстал перед судом, который рассмотрит вопрос о его экстрадиции в США.