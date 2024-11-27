В Госдуме напомнили родителям об обязанности платить налоги за детей

Уплата налогов несовершеннолетних детей является частью обязанностей их родителей, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Он напомнил, что начисленные детям налоги по имуществу должны быть уплачены до 2 декабря. Начиная со следующего дня родителям, дети которых владеют недвижимостью или другим имуществом, начнут начислять пени за непогашенную налоговую задолженность.

«Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние. Например, если на ребенка оформлен автомобиль, то необходимо также оплатить транспортный налог»,— сказал господин Гаврилов в интервью «РИА Новости».

Депутат пояснил, что налог на недвижимость взимается с квартир, домов, земельных участков и долей в общем имуществе. Если ребенок владеет частью жилья, купленного на средства из материнского капитала, налог рассчитывается пропорционально его доле. Для детей-инвалидов предусмотрены льготы: они освобождаются от уплаты налога на один выбранный объект недвижимости. Льготу можно оформить в налоговой инспекции, через личный кабинет на сайте ФНС, в МФЦ или по почте. Для этого необходимо направить заявление и приложить документы, подтверждающие право на льготу.

Если ребенок получает доход от продажи имущества, то он тоже подлежит налогообложению. В этом случае родители должны подать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года. Сергей Гаврилов напомнил родителям и про обязанность следить за своевременной уплатой налогов на автомобили, которыми владеют их наследники.