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Коммерсантъ FM
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В Приморье проезд грузовиков и автобусов к погранпереходам может стать платным

Законодательное собрание Приморского края на заседании решило обратиться в Госдуму с предложением внести изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Инициатива направлена на «повышение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Приморского края через государственную границу РФ, рост товарооборота, пассажиропотока и грузопотока», говорится в пояснительной записке к документу.

На территории Приморья расположено пять автомобильных пунктов пропуска (АПП) через госграницу, к которым ведут дороги общего пользования регионального значения. Грузооборот ежегодно возрастает, но «из-за текущего состояния подъездных дорог к пограничным переходам федеральный бюджет ежемесячно недополучает порядка 6 млрд руб.». «Действующая транспортная инфраструктура к АПП Приморского края находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реконструкции»,— сказано в обращении региональных властей к Госдуме.

Ввиду высокого объема капитальных затрат на реконструкцию транспортной инфраструктуры к АПП Приморского края и ограниченности бюджетных средств, власти региона предлагают решить проблему финансирования «через механизм концессионного соглашения с взиманием платы с грузовых автомобилей и туристических автобусов, осуществляющих коммерческую деятельность».

Действующая редакция ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» позволяет использовать автомобильную дорогу на платной основе при наличии альтернативного бесплатного проезда транспортных средств, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Приморские депутаты предлагают исключить требование альтернативности на территории Дальневосточного федерального округа на дорогах к автомобильным пунктам пропуска.

«Идея проста: давайте сделаем исключение для подъездов к международным пунктам пропуска и разрешим взимать платы за проезд с грузовиков и автобусов, которые занимаются коммерческими перевозками пассажиров»,— пояснил спикер парламента Приморья Антон Волошко. По его мнению, «это откроет двери для частного бизнеса, который сможет вложить средства в дороги», которые в итоге приведут в порядок, «а это значительно ускорит экспортно-импортные процессы и сделает путешествия через границу удобнее и комфортнее для туристов».

Правительством Приморского края в рамках предварительных переговоров уже ведется проработка параметров концессионного соглашения с потенциальным инвестором и банком (названия структур не называются). «Ожидаемый срок подачи концессионной инициативы I–II квартал 2025 года со сроком строительства (подъездных дорог к АПП.— «Ъ») 2026–2028 годы»,— говорится в материалах Заксобрания Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток

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