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Коммерсантъ FM
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Три населенных пункта под Владивостоком остались без света из-за ЧП на подстанции

В результате аварийного отключения трансформатора на подстанции «Надеждинская» обесточены поселок Новый, а также села Вольно-Надеждинское и Прохладное в Надеждинском районе Приморского края, прилегающем к Владивостоку. В оставшихся без электроснабжения населенных пунктах проживают около 16 тыс. человек.

По данным прокуратуры муниципалитета, инцидент произошел в 00:40 27 ноября (17:40 мск 26 ноября). «Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) подтвердило, что «зафиксировано отключение оборудования подстанции 35 кВ «Надеждинская». Ведутся аварийно-восстановительные работы. «Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 14:00»,— пообещали энергетики.

Администрация Надеждинского района проинформировала, что в связи с обесточиванием трех населенных пунктов дошкольные образовательные учреждения, расположенные в них, «прием детей не осуществляют».

Алексей Чернышев, Владивосток

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