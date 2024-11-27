Министр обороны Турции Гюлер: США больше не возражают насчет использования С-400

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что США больше не возражают против использования турецкими военными зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, приобретенных у России. Об этом он сообщил на встрече с представителями американской стороны.

«В ходе наших последних встреч (с представителями США.— "Ъ") мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет»,— сказал господин Гюлер, его слова приводит портал T24.

Министр добавил, что Турция уже определила районы для развертывания систем и планирует завершить подготовку к их использованию за 12 часов до начала операции.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который страна получила через два года. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но Анкара не согласилась. В ответ на это американская сторона исключила Турцию из программы поставок истребителей F-35.

В сентябре газета Cumhuriyet писала, что Анкара уведомила Вашингтон о намерении не использовать С-400 в обмен на продажу истребителей. Также сообщалось, что Турция рассматривает возможность продажи этих систем Пакистану и Индии.