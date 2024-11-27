Как менялись законы о содержании домашних животных

В Уголовном кодексе РФ, принятом в 1996 году, содержится статья о жестоком обращении с животными, нарушение которой может наказываться штрафом от 8 тыс. руб., исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Иных федеральных законов, регулирующих содержание домашних животных, долгое время не принималось, но на уровне субъектов РФ вопрос регулировался. Так, в феврале 1994 года правительство Москвы утвердило «Временные правила содержания собак и кошек», которые позже дополнялись. Они, в частности, обязывали владельцев соблюдать санитарные правила, регистрировать собак, проводить вакцинацию, иметь ветеринарное свидетельство для продажи и транспортировки животного, использовать намордник и поводок для прогулок в общественных местах.

Федеральный законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму еще в 2010 году, но принят тогда не был. 25 ноября 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин призвал депутатов ускорить принятие документа.

В декабре 2018 года внесенный в 2010 году закон был принят Госдумой и подписан президентом, 1 января 2020 года он вступил в силу. Среди прочего, владельцам запретили выгул животных за пределами территорий, установленных органом местного самоуправления. Также запретили выгул собак «потенциально опасной породы» без намордника и поводка (их перечень установлен правительством РФ в июле 2019 года). Все хозяева питомцев должны убирать за ними в общественных местах, а также исключить возможность «свободного и неконтролируемого передвижения» собак при пересечении дорог, в лифтах, помещениях общего пользования в домах, во дворах, на детских и спортивных площадках.

13 июня 2023 года в КоАП РФ были внесены три новые статьи. Статья 8.52 предусматривает штрафы до 200 тыс. руб. за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе повлекшее причинение вреда здоровью и имуществу, а также за жестокое обращение с животными. Статья 8.53 вводит штрафы до 200 тыс. руб. за нарушения использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях и их содержания в зоопарках, цирках и дельфинариях. Статья 8.54 вводит штрафы до 50 тыс. руб. за нарушения в деятельности приютов для животных.

Дмитрий Квасов