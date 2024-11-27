Новогодний «Балчуг» станет домом Щелкунчика

Отель «Балчуг Кемпински» одним из первых в столице обнародовал подробную программу встречи Нового, 2025 года. Она получила название «В гостях у Щелкунчика». Вечером 31 декабря отель встретит гостей новогодними декорациями, лобби украсит пряничный домик в виде здания гостиницы, там же будет работать рождественская ярмарка. Гала-ужины пройдут сразу в нескольких залах: более камерных «Суздале» и «Палехе», банкетном зале «Москва» и легендарной «Библиотеке» на верхнем этаже. Ценители приватности могут заказать частное празднование в одном из номеров или люксов с праздничным сет-меню. Для гостей, которые намерены отметить приход Нового года в залах «Библиотека» и «Москва», предоставляются входящие в стоимость проживания в новогоднюю ночь поздний завтрак и выезд 1 января, а также свободное посещение оздоровительного клуба с бассейном в течение предпраздничного и праздничного дней. Развлекательная программа новогодней ночи включает выступление барабанщиков, шоу микромагии, выступление балерин под музыку Чайковского и многое другое. Завершит праздник дискотека. Живописный вид на Кремль, живой бой курантов, изысканный ужин и волшебная атмосфера прилагаются. Для маленьких гостей подготовлена отдельная программа «Мастера игрушек», в рамках которой дети 3–12 лет смогут понаблюдать за созданием Щелкунчика и поучаствовать в играх.

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Нина Никифорова