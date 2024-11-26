Полиция предупредила свердловчан об активизировавшихся мошенниках

В Свердловской области полиция предупредила жителей региона об активизировавшихся мошенниках. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ущерб от действий мошенников в области «составляет миллиарды рублей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Полиция призывает граждан всех возрастов проявлять бдительность при общении по телефону, мессенджерах, электронной почте, социальных сетях, марктеплейсах, торговых площадках, а также при личном общении с псевдоспециалистами сферы ЖКХ и пенсионного фонда»,— рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что ФСБ, МВД, СКР и другие силовые и банковские структуры не общаются по телефону по финансовым вопросам. «Никогда и никому не отдавайте свои деньги. Позвоните своим родным или друзьям, соседям или в полицию и посоветуйтесь, если звонят или пишут неизвестные, кем бы они не представлялись»,— добавил Валерий Горелых.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что ущерб от киберпреступлений в Свердловской области превысил 1,5 млрд рублей. За первое полугодие 2024 года было совершено 3 260 кибератак.

Ксения Тарских