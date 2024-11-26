«Перешли к агрессивной риторике»

«У самой провокационной линии есть крайне экстремистский фланг»,— так в Кремле прокомментировали инициативы некоторых американских чиновников вернуть Украине ядерное оружие. Об этом написала газета The New York Times. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными. Тем временем Минобороны подтвердило, что Киев продолжает наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории. В ведомстве обещают адекватный ответ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад готов к очередному повышению ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Коллективный Запад, судя по всему, решил перейти от умеренно нейтральной к агрессивной риторике. В частности, звучат предложения поставить Украине чуть ли не ядерное оружие или хотя бы средства поражения еще большей дальности, чем сейчас, а также наносить превентивные удары. То есть в повестку дня пытаются вернуть тезис о непосредственном участии иностранных войск в украинском конфликте. Впрочем, это всего лишь красивые слова, которые произносят разные неконструктивные горячие головы. Главное заключается в том, что атаки американскими и другими западными ракетами вглубь территории РФ продолжаются.

Не помог, получается, «Орешник», не вразумил кого надо. Минобороны обещает адекватный ответ, в Кремле по-прежнему считают, что сигнал был услышан правильно. Вроде как бывшие партнеры пытаются сохранить лицо, на самом деле они, конечно же, воздержатся от следующих безрассудных шагов. С этим можно немного поспорить. По крайней мере, факты говорят об обратном. В частности, Белый дом наконец-то официально признал, что пресловутое разрешение было выдано, и Украина может его использовать, то есть бить западными ракетами вглубь территории РФ.

Иными словами, поняли-то они, возможно, правильно, тем не менее оппоненты готовы к новому повышению ставок. К слову, ничто не указывает на то, что команда избранного президента США сильно возражает против того, что сейчас происходит. Не слышно громких заявлений, мол, немедленно прекратите, опомнитесь, мы в этом не участвуем, это не наши инициативы, и мы категорически против. Более того, похоже, что данные меры согласованы будущей и уходящей администрацией. Не похоже, что Трамп после своей инаугурации немедленно развернется к России и примет ее сторону.

Так что в общем и целом эскалация продолжается. Готовятся новые западные санкции, поставки Украине различных иностранных вооружений также идут без сбоев. Но пока в списках не значится «Томагавков» и других дальнобойных вооружений.

Приходится повторяться: не стоит особо надеяться на Дональда Трампа, так же как и на смену власти в Европе. Зато в Госдуме предлагают праздновать в стране «День Орешника», в смысле ракетной системы. Как пример успехов отечественной оборонной промышленности. В принципе, почему бы и нет? Это в любом случае лучше ядерной эскалации, пусть народ российский порадуется.

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