В Сочи прошел финал Федеральной регбийной лиги «Трудовые резервы»

На Центральном стадионе имени Славы Метревели в ФГБУ «Юг Спорт» состоялся финал Федеральной регбийной лиги «Трудовые резервы», в котором приняли участие любительские команды со всей страны. В финальной стадии турнира выступили восемь лучших команд, отобранных из 34 коллективов, сражавшихся на протяжении регулярного чемпионата в региональных дивизионах, сообщает пресс-служба администрации мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Победу вновь одержали регбисты московской команды «Армейцы-Зеленоград», которые обыграли красноярских «80-х» со счетом 18:0. В матче за третье место команда «Московские драконы» одержала победу над сборной Крыма – 16:0. Пятую позицию заняла команда ЛРК «Юг», объединившая любителей регби из Краснодарского края.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников подчеркнул, что город ежегодно принимает спортивные мероприятия различного уровня и формата, в том числе турниры, популяризирующие любительский спорт. По его словам, такие события способствуют привлечению новых воспитанников в виды спорта, которые пока не имеют такой широкой популярности, как футбол или хоккей, но также заслуживают внимания и признания.

В Сочи регби занимаются около 200 юных спортсменов в спортивной школе №1.

Мария Удовик