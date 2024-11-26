На Нововоронежской АЭС специалисты ВНИИАЭС провели модернизацию полномасштабного тренажера энергоблока с ВВЭР-1200

На Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») успешно завершены испытания модернизированного полномасштабного тренажера (ПМТ) энергоблока №6. Специалисты АО «ВНИИАЭС»* впервые осуществили обновление тренажера на базе программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР».



Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Модернизация позволила синхронизировать работу тренажеров НВ АЭС и Кризисного центра Концерна «Росэнергоатом», где уже установлена данная модель. Это особенно важно в условиях проведения учений и отработки гипотетических аварийных ситуаций.

«Получение практических навыков на тренажере-симуляторе – ключевой компонент обучения персонала блочного пульта управления. Особое внимание мы уделяем противоаварийным тренировкам и комплексным учениям, когда моделируется тяжелая авария. В этом случае для своевременной инженерной поддержки Кризисного центра важно, чтобы данные с наших тренажеров были идентичны», – отметил заместитель главного инженера по подготовке персонала – начальник Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС Владимир Потанин.

Испытания модернизированного тренажера подтвердили соответствие перечня воспроизводимых режимов, объема и точности моделирования систем энергоблока всем современным требованиям.

Работы по модернизации стартовали в начале года. Сначала специалисты АО «ВНИИАЭС» проанализировали структуру аппаратного комплекса и актуальную базу данных технологических параметров тренажера НВ АЭС. Затем разработали новую модель энергоблока-прототипа на базе комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» и заменили все прикладное программное обеспечение ПМТ, интегрировав его в существующий аппаратный комплекс.

«Такая модернизация обеспечила значительное повышение адекватности моделей ПМТ блоку-прототипу и расширение спектра моделируемых в ПМТ режимов, что, несомненно, позволит повысить качество подготовки персонала НВАЭС», — подчеркнул руководитель департамента разработки моделирующих средств технической поддержки эксплуатации АЭС АО «ВНИИАЭС» Виктор Чернаков.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, использованию информационных технологий, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.