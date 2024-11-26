Патриарх Кирилл благословил врио губернатора Дона Юрия Слюсаря на работу

В Москве прошла встреча врио губернатора Ростовской области и главы Русской православной церкви, в ходе которой патриарх всея Руси Кирилл благословил Юрий Слюсаря на работу в регионе. Об этом врио губернатора сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба врио губернатора Ростовской области Фото: пресс-служба врио губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь поблагодарил патриарха за церковную награду — орден Сергия Радонежского II степени, которым врио губернатора был награжден в связи с своим 50-летием.

Ева Китаева