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Патриарх Кирилл благословил врио губернатора Дона Юрия Слюсаря на работу

В Москве прошла встреча врио губернатора Ростовской области и главы Русской православной церкви, в ходе которой патриарх всея Руси Кирилл благословил Юрий Слюсаря на работу в регионе. Об этом врио губернатора сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба врио губернатора Ростовской области

Фото: пресс-служба врио губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь поблагодарил патриарха за церковную награду — орден Сергия Радонежского II степени, которым врио губернатора был награжден в связи с своим 50-летием.

Ева Китаева

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