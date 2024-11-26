За неделю в Тюменской области мошенники похитили у жителей более 30 млн рублей

За прошедшую неделю у 98 жителей Тюменской области телефонные и интернет-мошенники похитили денежные средства на сумму, превысившую 30 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За минувшую неделю в Тюменской области мошенники похитили у жителей более 30 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ За минувшую неделю в Тюменской области мошенники похитили у жителей более 30 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, наибольшая сумма похищенных средств составила 3,9 млн руб. Неизвестный в ходе переписки в telegram-канале под предлогом проверки персональных данных похитил деньги у жительницы областного центра. Сообщается, что потерпевшая сама перевела наличные через банкомат на банковские счета, которые контролировались мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Анастасия Таначева