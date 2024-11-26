«Ростех» призвал не демонизировать Superjet

Все известные серьезные авиапроисшествия с участием российских самолетов Superjet связаны с человеческими или внешними факторами, заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Корпорация призвала «не демонизировать» российские самолеты, так как показатели их надежности такие же, как у иностранных самолетов этого класса.

«Не надо демонизировать Superjet. Если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо с неблагоприятными внешними факторами»,— сообщила пресс-служба госкорпорации (цитата по «РИА Новости»).

По статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%. В корпорации добавили, что статистика просто указывает на то, что любое, даже самое хорошее, воздушное судно не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования.

На прошлой неделе произошло несколько происшествий с самолетами Sukhoi Superjet. 24 ноября самолет авиакомпании «Азимут» экстренно сел в красноярском аэропорту из-за проблем с шасси. А в ночь на 25-е Sukhoi Superjet той же авиакомпании совершил в турецком аэропорту жесткую посадку. Фюзеляж воздушного судна загорелся. Никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Подробнее о технических инцидентах с Superjet — в публикации «Ъ» «Superjet повышают аварийность».