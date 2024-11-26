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СвЖД заключила договор с поставщиком для аутсорсингового сервиса в Тобольске

В ноябре Свердловская железная дорога (СвЖД) заключила договор с пятым поставщиком, который будет использовать «удаленный терминал» в Тобольске для хранения и отгрузки различных видов продукции. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, договор заключен сроком на пять лет.

Ожидается, что новый поставщик будет доставлять на склад до пяти вагонов кирпича, цемента и другой продукции еженедельно

Ожидается, что новый поставщик будет доставлять на склад до пяти вагонов кирпича, цемента и другой продукции еженедельно

Фото: Пресс-служба СвЖД

Ожидается, что новый поставщик будет доставлять на склад до пяти вагонов кирпича, цемента и другой продукции еженедельно

Фото: Пресс-служба СвЖД

Уточняется, что аутсорсинговым сервисом на базе грузового терминала в Тобольске пользуются предприятия Тюменской области. В планах нового поставщика — еженедельно завозить на площадку до пяти вагонов кирпича, цемента, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и другой продукции.

Терминал на грузовом дворе станции Тобольск работает в качестве «удаленного склада» с 2022 года, позволяя предприятиям минимизировать затраты на аренду и обслуживание складских площадей, дистанционно организовывать поставки и реализацию продукции. Общая площадь грузового терминала станции Тобольск составляет более 10 тыс. кв. м. Он включает в себя площадки для хранения грузов, крытый склад площадью 1,7 тыс. кв. м.

Анастасия Таначева

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