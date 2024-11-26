В Ростовской области отменят четыре электрички до конца ноября

В связи с ремонтными работами пути на перегоне Хотунок – Локомотивстрой в Ростовской области временно перестанут курсировать четыре пригородных поезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

С 27 по 29 ноября будет отменена электричка сообщением Ростов – Лихая, отправление которой назначено на 17:34, а прибытие на 21:24.

С 28 по 30 ноября временно не будут курсировать две электрички сообщением Лихая – Ростов (отправление в 03:54 и в 15:25, прибытие в 07:29 и в 19:14 соответственно). В эти же дни не будет ходить состав Ростов – Лихая, отправляющийся из донской столицы в 06:09 и прибывающий на конечную станцию в 09:57.

Пресс-служба предупреждает, что некоторые изменения также внесены в расписание других пригородных поездов, курсирующих по Ростовской области.

Анастасия Казуков