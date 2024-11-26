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С липецкой структуры «Черкизово» взыщут ущерб за незаконную добычу подземных вод

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (ЦЧР) направило липецкому ООО «Черкизово-Свиноводство» (входит в группу «Черкизово») претензию о добровольном возмещении 2,3 млн руб. ущерба за добычу подземных вод в Липецкой области без лицензии. В случае отказа ЦЧР планирует обратиться в суд. Об этом сообщили в управлении.

По данным надзорного ведомства, предприятие осуществляло незаконную деятельность с августа по декабрь 2021 года в Добровском округе.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Черкизово-Свиноводство» было зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году для разведения свиней. Уставный капитал — 325,3 млн руб. Директором является Сергей Панарин. Учредителем — ООО «АПК "Михайловский"», контролируемое ПАО «Черкизово». В 2023 году выручка компании составила 33 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млрд руб. Годом ранее показатели составляли 36 млрд и 2,8 млрд руб. соответственно.

В феврале ЦЧР уже направлял компании претензию о возмещении 1,7 млн руб. ущерба за самовольную добычу вод. Добровольно оплатить его «Черкизово-Свиноводство» отказалось, и Росприроднадзор подал иск в суд. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Предприятие обжаловало решение, но апелляция оставила его в силе.

В ноябре ЦЧР направил аналогичную претензию на 1,5 млн руб. другой структуре ГК «Черкизово» — АО «Куриное царство». В 2022 году компанию оштрафовали на 14,4 млн руб. за предоставление недостоверной отчетности об утилизации упаковки. Представители «Куриного царства» оспорили это решение в Липецком облсуде, но он встал на сторону надзорного ведомства.

Анастасия Колпачева

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