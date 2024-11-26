В Ростовской области намерены удвоить площади виноградников к 2030 году

К 2030 году площади плодоносящих виноградников в Ростовской области планируется довести до 3 тыс. га. В настоящее время в регионе виноградом засажены 1,7 тыс. га земли, из них только 1,5 тыс. — плодоносящими растениями. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

По его информации, в 2023 году владельцы хозяйств заняли виноградом 56 га, то в этом году — 104 га. Для того, чтобы достичь заданного показателя, необходимо ежегодно высаживать 300 га виноградников.

Замгубернатора назвал приоритетной задачей развитие автохтонного виноделия. Донские сорта винограда возделываются в Ростовской области на площади 510 га. Самые распространённые из них: «Красностоп золотовский», «Цимлянский черный», «Сибирьковый», «Кумшацкий белый», «Пухляковский», «Мушкетный» и «Плечистик».

Дмитрий Ковалевский