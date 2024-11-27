Вместо тысячи слов
Ароматы с нотами рома, виски и коньяка
«Коммерсантъ Стиль» — про ароматы, которые пахнут дорогим алкоголем и буквально согревают атмосферу.
Фото: East News
Самые осенне-зимние духи — это те, что как будто описывают сцены из фильмов жанра нуар: утонченные женщины, немногословные мужчины в костюмах, почти всегда плохая погода. Все это отлично ложится на красивые, но вредные привычки тех лет: сигары, крепкий алкоголь. Парфюмеры попали под влияние этого жанра так же, как и кинорежиссеры, и придумали, как можно показать такую же картинку без вреда для здоровья. Сочетая древесные или пряные ноты с аккордами ликера, коньяка, сахара, они создали целое направление ароматов, которые согревают, отпечатываясь на коже своей яркой интимностью. Как и в случае с крепкими напитками, эти ароматы вполне подойдут и женщинам — все дело в настроении и характере, а правильный момент найдет себя сам.