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Коммерсантъ FM
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Вместо тысячи слов

Ароматы с нотами рома, виски и коньяка

«Коммерсантъ Стиль» — про ароматы, которые пахнут дорогим алкоголем и буквально согревают атмосферу.

Фото: East News

Фото: East News

Самые осенне-зимние духи — это те, что как будто описывают сцены из фильмов жанра нуар: утонченные женщины, немногословные мужчины в костюмах, почти всегда плохая погода. Все это отлично ложится на красивые, но вредные привычки тех лет: сигары, крепкий алкоголь. Парфюмеры попали под влияние этого жанра так же, как и кинорежиссеры, и придумали, как можно показать такую же картинку без вреда для здоровья. Сочетая древесные или пряные ноты с аккордами ликера, коньяка, сахара, они создали целое направление ароматов, которые согревают, отпечатываясь на коже своей яркой интимностью. Как и в случае с крепкими напитками, эти ароматы вполне подойдут и женщинам — все дело в настроении и характере, а правильный момент найдет себя сам.

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Initio, парфюмерная вода Narcotic Delight. Ноты: вишня, розовый и черный перец, коньяк, роза, табак, ваниль, тонка, белый кедр и пачули

Initio, парфюмерная вода Narcotic Delight. Ноты: вишня, розовый и черный перец, коньяк, роза, табак, ваниль, тонка, белый кедр и пачули

Akro, парфюмерная вода Malt. Ноты: виски, ром, кожа, водоросли, пачули

Akro, парфюмерная вода Malt. Ноты: виски, ром, кожа, водоросли, пачули

HFC Paris, парфюмерная вода Wrap me in Dreams. Ноты: вишня, ром, сухофрукты, бобы тонка, дерево, пачули, пудровые ноты, ваниль, мускус и пион

HFC Paris, парфюмерная вода Wrap me in Dreams. Ноты: вишня, ром, сухофрукты, бобы тонка, дерево, пачули, пудровые ноты, ваниль, мускус и пион

Penhaligon&#39;s, парфюмерная вода The Dandy Ноты: бергамот, малина, эссенция цитрона, аккорд виски, дубовая стружка, эссенция кедра, пачули, амброксан

Penhaligon's, парфюмерная вода The Dandy Ноты: бергамот, малина, эссенция цитрона, аккорд виски, дубовая стружка, эссенция кедра, пачули, амброксан

Maison Martin Margiela, парфюмерная вода Jazz Club. Ноты: розовый перец, нероли, лимон, ром, масло яванского ветивера, мускатный шалфей, лист табака, стручок ванили и стиракс

Maison Martin Margiela, парфюмерная вода Jazz Club. Ноты: розовый перец, нероли, лимон, ром, масло яванского ветивера, мускатный шалфей, лист табака, стручок ванили и стиракс

Nasomatto, духи Baraonda. Ноты: виски, дерево, мускус, янтарь

Nasomatto, духи Baraonda. Ноты: виски, дерево, мускус, янтарь

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Initio, парфюмерная вода Narcotic Delight. Ноты: вишня, розовый и черный перец, коньяк, роза, табак, ваниль, тонка, белый кедр и пачули

Akro, парфюмерная вода Malt. Ноты: виски, ром, кожа, водоросли, пачули

HFC Paris, парфюмерная вода Wrap me in Dreams. Ноты: вишня, ром, сухофрукты, бобы тонка, дерево, пачули, пудровые ноты, ваниль, мускус и пион

Penhaligon's, парфюмерная вода The Dandy Ноты: бергамот, малина, эссенция цитрона, аккорд виски, дубовая стружка, эссенция кедра, пачули, амброксан

Maison Martin Margiela, парфюмерная вода Jazz Club. Ноты: розовый перец, нероли, лимон, ром, масло яванского ветивера, мускатный шалфей, лист табака, стручок ванили и стиракс

Nasomatto, духи Baraonda. Ноты: виски, дерево, мускус, янтарь

Ирина Кириенко

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