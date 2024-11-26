Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза» завершился в Ростове

В Ростове прошел XIX Международный музыкальный конкурс и фестиваль «Мир Джаза». В этом году он был посвящен полувековому юбилею джазового образования в России и 25-летию Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

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Игорь Бутман возглавил жюри конкурса солистов, в котором приняли участие 40 исполнителей. Прослушивание прошло в Ростовском колледже искусств: конкурсанты из всех концов России и Белоруссии состязались в уровне владения саксофоном, флейтой, трубой, клавишными, гитарой, ударными и другими инструментами.

В завершение десятидневного фестиваля, который продолжался с 15 по 25 ноября, на сцене Ростовского музтеатра состоялся гала-концерт с участием Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, джазового оркестра Ростовского колледжа искусств и лауреатов конкурса.

Дмитрий Ковалевский