Госдума РФ поддержала переименование Ростова в Ростов Великий

Государственная Дума России 26 ноября единогласно поддержала в первом чтении проект закона о переименовании Ростова в Ростов Великий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Иоанна Богослова в Ростовском кремле

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Церковь Иоанна Богослова в Ростовском кремле

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроект о переименовании внесли депутаты Ярославской областной думы. На заседании его представил избранный от Ростовского района заместитель председателя облдумы Антон Капралов.

«Сегодня в ваших полномочиях поддержать инициативу десятков тысяч жителей Ростова и восстановить историческую справедливость. Федеральным законопроектом предлагается присвоить старинному русскому городу известное в прошлом и настоящем наименование – Ростов Великий»,— сказал, выступая в Госдуме России, Антон Капралов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Капралов на заседании ГД РФ

Фото: Ярославская областная дума Антон Капралов на заседании ГД РФ

Фото: Ярославская областная дума

Господин Капралов рассказал федеральным коллегам, что Ростов — один из самых древних городов нашей страны, в котором зарождалась российская государственность. Впервые он был упомянут в летописях в связи с событиями 862 года.

«В XIX веке определение "Великий" прочно закрепилось за Ростовом. Наименование неоднократно встречалось в официальных письмах, путеводителях, научной и художественной литературе. В сознании жителей город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди просто недоумевают, когда узнают, что официальное название города — просто Ростов. Я, как и многие жители, считаю это исторический несправедливостью, которую необходимо исправить»,— сказал Антон Капралов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с инициативой о переименовании города выступила общественность Ростова. Идею поддержал губернатор Михаил Евраев, Общественная палата Ярославской области, Росреестр. В июне законопроект был внесен в Госдуму, 12 ноября его единогласно поддержал профильный комитет ГД РФ по региональной политике и местному самоуправлению. Теперь проект закона должен пройти второе и третье чтение, после чего он поступит на подпись президенту.

Антон Голицын