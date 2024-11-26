Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума РФ поддержала переименование Ростова в Ростов Великий

Государственная Дума России 26 ноября единогласно поддержала в первом чтении проект закона о переименовании Ростова в Ростов Великий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской областной думе.

Церковь Иоанна Богослова в Ростовском кремле

Церковь Иоанна Богослова в Ростовском кремле

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Церковь Иоанна Богослова в Ростовском кремле

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроект о переименовании внесли депутаты Ярославской областной думы. На заседании его представил избранный от Ростовского района заместитель председателя облдумы Антон Капралов.

«Сегодня в ваших полномочиях поддержать инициативу десятков тысяч жителей Ростова и восстановить историческую справедливость. Федеральным законопроектом предлагается присвоить старинному русскому городу известное в прошлом и настоящем наименование – Ростов Великий»,— сказал, выступая в Госдуме России, Антон Капралов.

Антон Капралов на заседании ГД РФ

Антон Капралов на заседании ГД РФ

Фото: Ярославская областная дума

Антон Капралов на заседании ГД РФ

Фото: Ярославская областная дума

Господин Капралов рассказал федеральным коллегам, что Ростов — один из самых древних городов нашей страны, в котором зарождалась российская государственность. Впервые он был упомянут в летописях в связи с событиями 862 года.

«В XIX веке определение "Великий" прочно закрепилось за Ростовом. Наименование неоднократно встречалось в официальных письмах, путеводителях, научной и художественной литературе. В сознании жителей город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди просто недоумевают, когда узнают, что официальное название города — просто Ростов. Я, как и многие жители, считаю это исторический несправедливостью, которую необходимо исправить»,— сказал Антон Капралов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с инициативой о переименовании города выступила общественность Ростова. Идею поддержал губернатор Михаил Евраев, Общественная палата Ярославской области, Росреестр. В июне законопроект был внесен в Госдуму, 12 ноября его единогласно поддержал профильный комитет ГД РФ по региональной политике и местному самоуправлению. Теперь проект закона должен пройти второе и третье чтение, после чего он поступит на подпись президенту.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...