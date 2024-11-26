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Санатории Татарстана заработали 4,37 млрд рублей в III квартале 2024 года

В третьем квартале 2024 года доход санаториев Татарстана достиг 4,37 млрд руб., увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор Республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По итогам III квартала Татарстан занял четвертое место в России по динамике роста доходов в санаторном секторе.

В то же время регион занял седьмое место в стране по количеству ночевок в санаториях, достигнув 1229 млн ночей, что на 6% больше, чем в прошлом году. В рейтинге по количеству ночевок республика продвинулась на три позиции вверх.

В Татарстане на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году было выделено 325,8 млн руб.

Анар Зейналов

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