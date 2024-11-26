Главе СК РФ доложат о расследовании нападения на участника СВО в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СМИ появилась информация с критикой следственных органов из-за ненадлежащего расследования уголовного дела. Сообщается, что на участника СВО напала группа лиц, среди которых есть профессиональные спортсмены. В публикации говорится, что через год после случившегося следствие не привлекло виновных к ответственности.

В СУ СК по Татарстану по данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.

Диана Соловьёва