Право добычи огнеупорных глин под Воронежем за 115,3 млн рублей никто не купил

Торги на право пользования участком недр «Хохол-Дон» в Хохольском районе Воронежской области в очередной раз признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Это следует из аукционной документации.

Начальная цена лота составляла 115,3 млн руб. В него вошел участок в 22 км от Воронежа площадью 7,5 кв. км. Земля является частью Латненского месторождения. По данным на 31 марта 1999 года, здесь можно добыть 10,3 тыс. т огнеупорных глин различных категорий. Участок хотели предоставить в пользование на 25 лет.

Эту землю четыре раза выставляли на торги. Три из них не состоялись из-за отсутствия заявок, а на один аукцион отозвалось местное «Дон недра». Компанию не допустили к участию из-за частично не указанных в заявке сведений.

В октябре в Белгородской области никто не заявился на аукцион на право пользования участком недр для разведки и добычи глины «Мощеновский» в Яковлевском округе из-за отсутствия заявок за 845,9 тыс. руб., а в Тамбовской добывать суглинки в Сосновском округе по итогам торгов будет предпринимательница из Калмыкии Олеся Никифорова за 480,8 тыс. руб.

Анастасия Колпачева