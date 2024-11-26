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Ярославцы могут заранее задать вопрос на прямую линию губернатора

Жители могут записать видеовопрос на прямую линию губернатора Михаила Евраева, сообщили в правительстве Ярославской области.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прямая линия состоится 4 декабря в эфире телеканала «Россия-24», а 27 ноября ярославцы смогут записать вопрос для эфира на улице Кирова в областном центре. Пресс-пункт ГТРК «Ярославия» начнет работу в 12:00.

Планируется, что Михаил Евраев будет отвечать на вопросы жителей и журналистов в течение двух часов. Обращения, которые не успеют попасть в эфир, будут переданы в правительство Ярославской области. Как сообщили в правительстве, заявители в любом случае получат на них ответы.

Также вопросы для эфира принимаются по телефону «122», через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» в подразделе «Прямые линии», на портале «Госуслуги» в разделе «Общественные голосования» и с помощью формы обратной связи на странице Михаила Евраева «ВКонтакте».

Антон Голицын

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