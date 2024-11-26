ГС Удмуртии поддержал назначение Татьяны Чураковой на пост первого вице-премьера
Госсовет Удмуртии согласовал назначение действующего вице-премьера по социальному блоку Татьяны Чураковой на должность первого зампредседателя правительства региона. Сегодня на очередной сессии ее кандидатуру поддержали 48 депутатов, против проголосовало четверо.
Фото: Татьяна Чуракова, vk
Госпожа Чуракова является заместителем председателя правительства Удмуртии с 2021 года (до этого — министр социальной, семейной и демографической политики республики) и курирует отрасли образования и здравоохранения. Предполагается, что в новой должности она продолжит работу в данных направлениях.
Подробнее об этом читайте в материале «Плюс минус зам».