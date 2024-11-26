ГС Удмуртии поддержал назначение Татьяны Чураковой на пост первого вице-премьера

Госсовет Удмуртии согласовал назначение действующего вице-премьера по социальному блоку Татьяны Чураковой на должность первого зампредседателя правительства региона. Сегодня на очередной сессии ее кандидатуру поддержали 48 депутатов, против проголосовало четверо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Чуракова, vk Фото: Татьяна Чуракова, vk

Госпожа Чуракова является заместителем председателя правительства Удмуртии с 2021 года (до этого — министр социальной, семейной и демографической политики республики) и курирует отрасли образования и здравоохранения. Предполагается, что в новой должности она продолжит работу в данных направлениях.

Подробнее об этом читайте в материале «Плюс минус зам».