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В Краснодарском крае замглавы Гулькевичского района отстранена от работы

Первого заместителя главы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову временно отстранили от работы из-за драки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в своем Telegram-канале.

В сети Интернет ранее было опубликовано видео, на котором женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, избила сотрудницу салона красоты.

«Назначена служебная проверка»,— проинформировала пресс-служба администрации муниципалитета.

Ева Китаева

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