Беглов: Капитализация Фонда развития промышленности Петербурга выросла в 10 раз

За последние пять лет капитализация Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга увеличилась в 10 раз, сообщил в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После корректировки бюджета планируется поднять капитализацию до 12,45 млрд рублей, уточнил господин Беглов. Сейчас полный портфель заказов имеется у предприятий оборонного комплекса, судостроения, энергомашиностроения, производители электрооборудования и радиоэлектроники.

За девять месяце текущего года индекс промышленного производства города вырос до 112%, а в обрабатывающих отраслях — до 113,2%. Основные источники роста развития промышленности сегодня: федеральные и городские меры поддержки, рост государственных заказов, нацпроекты, программы импортозамещения и достижения технологического суверенитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Фонду развития промышленности Петербурга выделили субсидию в 2,75 млрд рублей на ведение уставной деятельности.

Варвара Рудич