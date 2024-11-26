Петербург занял 4-е место в РФ по приросту зарплатных предложений для соискателей

Аналитики сервиса «Авито Работа» изучили рынок труда в российских регионах осенью 2024 года и составили рейтинг прироста средних зарплатных предложений для новых сотрудников. Петербург занял четвертую строчку в этом топе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первом месте расположилась Москва. В столице соискателям стали предлагать на 21% больше, чем годом ранее. Осенью 2024 года эта сумма в среднем равнялась 99 476 руб. (за полный рабочий день).

«В Москве по росту средних предлагаемых зарплат лидирует направление HoReCa. Здесь работникам кухни и пищевого производства стали предлагать зарплату в среднем на 27% больше, чем годом ранее»,— рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе компании.

Также заметный рост был зафиксирован в Воронежской области. Среднее зарплатное предложение в регионе за год выросло на 17% (до 77 708 руб. в месяц). Наибольший прирост также приходится на работников кухни и пищевого производства (+55%).

На третьей строчке расположились Новосибирская область (+15%, до 71 164 руб.) и Краснодарский край (+15%, до 76 266 руб.) Четвертое место занял Петербург. В Северной столице среднее зарплатное предложение для новых сотрудников составило 84 708 руб. (прирост — 14%).

«В этом городе наибольший рост зарплатных предложений пришелся на работников социальной сферы, искусства и культуры — здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 35% больше, чем годом ранее»,— сообщили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что взять подработку перед Новым годом решили 44% жителей Петербурга.

Дарья Астанина