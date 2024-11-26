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Большесельский район возглавил 34-летний ростовец

Обязанности главы Большесельского района Ярославской области будет исполнять депутат думы Ростовского муниципального района Алексей Шутов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава района 68-летний Владимир Лубенин написал заявление о сложении полномочий. Он руководил районом на протяжении 16 лет.

«На оперативном совещании проводили его аплодисментами в знак благодарности за ту серьезную работу, которую он выполнял на посту руководителя. Владимир Алексеевич более 20 лет отдал местному самоуправлению, очень много сделал для района и его жителей и сейчас уходит на пенсию, но, уверен, еще поделится знаниями с молодыми коллегами»,— написал господин Евраев.

Алексей Шутов является депутатом муниципального совета сельского поселения Семибратово, куда он был избран в 2023 году от партии «Единая Россия», и думы Ростовского муниципального района. Также, по данным сервиса rusprofile.ru, господин Шутов возглавляет МКУ «Служба хозяйственного обеспечения сельского поселения Семибратово». На этой должности он работает с 2018 года. Новому и.о. главы 34 года. В настоящий момент в профиле ВКонтакте господин Шутов указал, что является первым заместителем главы Большесельского района.

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