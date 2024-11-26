Большесельский район возглавил 34-летний ростовец

Обязанности главы Большесельского района Ярославской области будет исполнять депутат думы Ростовского муниципального района Алексей Шутов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава района 68-летний Владимир Лубенин написал заявление о сложении полномочий. Он руководил районом на протяжении 16 лет.

«На оперативном совещании проводили его аплодисментами в знак благодарности за ту серьезную работу, которую он выполнял на посту руководителя. Владимир Алексеевич более 20 лет отдал местному самоуправлению, очень много сделал для района и его жителей и сейчас уходит на пенсию, но, уверен, еще поделится знаниями с молодыми коллегами»,— написал господин Евраев.

Алексей Шутов является депутатом муниципального совета сельского поселения Семибратово, куда он был избран в 2023 году от партии «Единая Россия», и думы Ростовского муниципального района. Также, по данным сервиса rusprofile.ru, господин Шутов возглавляет МКУ «Служба хозяйственного обеспечения сельского поселения Семибратово». На этой должности он работает с 2018 года. Новому и.о. главы 34 года. В настоящий момент в профиле ВКонтакте господин Шутов указал, что является первым заместителем главы Большесельского района.