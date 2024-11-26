Более 200 нарушений ПДД выявили в Сириусе за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории Сириус за прошедшую неделю выявили 234 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За неделю сотрудники ГАИ вынесли 62 постановления за парковку под запрещающими знаками, 20 постановлений за парковку на остановках общественного транспорта. За этот период правоохранительные органы вынесли 18 постановлений за создание препятствий для движения других транспортных средств, 16 постановлений за парковку далее первого ряда и 9 постановлений за парковку на пешеходных переходах. В общей сложности эвакуировали 114 автомобилей.

Также специалисты вынесли 12 постановлений за нарушение требований дорожной разметки при поворотах налево или разворотах, 14 водителей не имели при себе необходимых документов для управления транспортными средствами. Шесть водителей не имели права на управление автомобилем. Ранее сотрудники ГАИ лишали прав троих из них, одного из которых повторно.

Два водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще один отказался пройти медицинское освидетельствование. Четырех водителей оштрафовали за проезд на запрещающие сигналы светофоров, пять протоколов составили за выезд на встречную полосу в запрещенных местах. Семь водителей управляли транспортными средствами без полисов ОСАГО, а пять штрафов наложили на водителей мототранспорта.

Мария Удовик