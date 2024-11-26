ТСК «Свердловский» в Уфе продается за 700 млн рублей

Торговый центр «Свердловский», расположенный на улице Свердлова в Уфе, выставлен на продажу за 700 млн руб., следует из сообщения на «Авито». Общая площадь пятиэтажного здания составляет 7,96 тыс. кв. м. Вместе со зданием продается земельный участок площадью 8,29 тыс. кв. м. Рядом расположена наземная парковка на 150 машиномест.

Якорными арендаторами здания являются супермаркет «Пятерочка», магазин цифровой и бытовой техники DNS, агентство недвижимости «Этажи» и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», управляющей компанией ТСК «Свердловский» является «Бетапром». Его владельцы — Айсылу Алтынбаева, Артем Шевченко и Руслан Куля. Выручка в 2023 году составила 44,82 млн руб., чистая прибыль — 5,96 млн руб.

Майя Иванова