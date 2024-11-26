Да будет тап

В Краснодарском крае в ходе банкротства компании «Брис-Босфор» конкурсный управляющий обратился в суд за привлечением контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности на сумму 6,2 млрд руб. «Брис-Босфор» позиционировал себя как одного из крупнейших российских производителей обуви в эконом-сегменте. В 2016 году предприятие привлекало заемные средства в банке «Восточный» для расширения производства, одновременно выступая поручителем по кредитам аффилированных компаний. После прекращения деятельности «Восточного» выяснилось, что условия договоров с банком были экономически невыгодны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Брис-Босфор» Петра Черепанова о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника, материалы опубликованы в картотеке АСКК. В качестве ответчиков заявлены бывшие генеральные директора компании Азиз Алиев (руководил предприятием с 2016 по 2020 год) и Максим Ходусов (с 2020 года до введения в компании конкурсного производства в июне 2023 года).

Также господин Черепанов просит привлечь к ответственности соучредителя общества Татьяну Лужину и фактического бенефициара Вячеслава Зыкова (учредитель всероссийской ассоциации «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»).

Объем субсидиарной ответственности, заявленный конкурсным управляющим – 6,2 млрд руб., основной кредитор банкрота (5,9 млрд руб.) – ПАО «Совкомбанк».

ООО «Брис-Босфор» зарегистрировано в Краснодарском крае в 1999 году, основной вид деятельности – производство обуви, учредители – Татьяна Лужина (72%) и турецкая компания Kyraliler Ayakkabyjlyk Sanaya Ve Tijaret Anonym Shirketi (18%), небольшие доли принадлежат ООО «Карлтон» и ПАО «Совкомбанк». Выручка и прибыль в 2023 году были нулевыми.

Проект «Брис-Босфор» был основан Вячеславом Зыковым, который начинал как дистрибьютор турецкой обувной фирмы Kyraliler, а затем запустил производство в Новороссийске. Фабрика выпускала пластиковые тапочки, резиновую и спортивную обувь под брендами фирмы Kyraliler (Bris, Let’s и Kappris), а также обувь из кожзаменителя. В 2016 году «Брис-Босфор» начал модернизацию с освоением производства кожаной обуви (средний ценовой сегмент).

В 2017 году российские аналитики рынка называли «Брис-Босфор» лидером в эконом-сегменте, объем производства достигал 17 млн пар в год. В 2018 году у компании начались проблемы, связанные с событиями в банке «Восточный», выступавшем в качестве основного кредитора проекта. ЦБ РФ выяснил, что значительная доля корпоративного кредитного портфеля банка связана с бизнесом Вячеслава Зыкова, при этом качество займов было низким, что могло свидетельствовать о выводе средств.

В ходе банкротства ООО «Брис-Босфор» стало известно, что предприятие совершало экономически необоснованные сделки, принимая на себя поручительство перед банком «Восточный» по обязательствам аффилированных компаний («Ветанна», «Бразис», «Фаббрис» и др.).

В 2022 году банк «Восточный» сдал лицензию, а его структуры были присоединены к ПАО «Совкомбанк». При анализе финансового состояния компании «Брис-Босфор» конкурсный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства, говорится в материалах АСКК.

Юлия Нагина, адвокат адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры», пояснила, что для удовлетворения иска о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности требуется установление недобросовестных действий ответчиков при ухудшении финансового положения должника. «Требования конкурсного управляющего могут быть удовлетворены, если будет доказано, что ответчики принимали решения с нарушением принципа разумности, например, одобряли сделки за счет имущества должника на заведомо невыгодных условиях; систематически извлекали выгоду за счет вывода денежных средств с расчетного счета должника. Дополнительным "отягчающим"обстоятельством является выявление признаков преднамеренного банкротства», – отметила юрист.

Госпожа Нагина напомнила, что последствием привлечения к субсидиарной ответственности является розыск имущества, арест счетов, недвижимости и пр. «Особенность ситуации заключается в том, что привлеченное лицо не сможет избавиться от долга по субсидиарной ответственности через процедуру личного банкротства», – отметила юрист.

Анна Перова, Краснодар