На Кубани интернет-разработчик заочно осужден за мошенничество

Армавирский городской суд заочно приговорил к 7 годам лишения свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоение чужого имущества (ч. 2 ст. 160 УК РФ) местного жителя Антона Кудаева. В 2018 году он привлек деньги для создания криптовалюты и анонимного мессенджера, после чего скрылся — сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, подсудимый убедил двоих своих знакомых предпринимателей вложить средства в его разработку — создание аналога мессенджера Telegram и собственной криптовалюты. Интернет-проект предполагал привлечение 100 тыс. пользователей в приложение и создание презентации на трех языках (русском, английском и китайском). Поверив Кудаеву, предприниматели предоставили ему в общей сложности 4,4 млн руб., купили компьютер за 200 тыс. руб., а также профинансировали открытие юрлица. Однако после этого Кудаев исчез вместе с деньгами.

Осужденный по-прежнему находится в розыске.

Дмитрий Ковалевский