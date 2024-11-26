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Назначили замруководителя курганского управления СКР

В управлении СК РФ по Курганской области назначили заместителя руководителя. В должность вступил подполковник юстиции Роман Щемелев. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Роману Щемелеву 37 лет. В 2007 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2009 по 2024 проходил службу в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. В разное время замещал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам, старшего инспектора первого отдела процессуального контроля, руководителя следственного отдела.

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