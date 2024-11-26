Тело пожилого сочинца обнаружили на Орлиных скалах

Спасатели эвакуировали тело пожилого сочинца. Погибшего нашли на скальном участке возле экскурсионного объекта «Орлиные скалы», сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Вчера, 25 ноября, сотрудники спасательной службы, которым о находке рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», транспортировали тело мужчины. Погибшего обнаружили в удаленном и сложнодоступном месте неподалеку от Орлиных скал. По данным волонтеров поискового отряда, погибший находился на одном из скальных участков Агурского ущелья. Сообщения о пропавшем ранее не поступали в ЮРПСО, уточнили «Ъ-Сочи» в МЧС. О том, во что был одет погибший, пока неизвестно.

Для транспортировки тела спасатели использовали альпинистское снаряжение и носилки, после чего погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейших процедур. По предварительной информации, погибший является местным жителем.

Мария Удовик