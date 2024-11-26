Жители Дона потратили на ювелирные изделия почти 8 млрд рублей за девять месяцев

За январь-сентябрь 2024 года жители Ростовской области потратили на покупку ювелирных изделий 7,7 млрд руб., что на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра SOKOLOV. По объему продаж ювелирных украшений регион занимает второе место в ЮФО и шестое в России.

В целом по итогам девяти месяцев 2024 года 10% оборота ювелирной розницы России пришлось на ЮФО. Лидером по объему продаж в округе стал Краснодарский край – суммарно жители региона потратили на украшения 13,3 млрд руб. На третьей строчке – Волгоградская область (3,2 млрд руб.).

По данным аналитиков, самый высокий средний чек на покупку ювелирных изделий среди регионов ЮФО был зафиксирован в Ростовской области – в регионе он составил 10 029 тыс. руб. Также в тройку по среднему чеку в округе вошли Краснодарский край (9 792 руб.) и Республика Адыгея (8 627 руб.).

Анастасия Казуков