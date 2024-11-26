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Ростовская ОКБ №2 объявила тендер на закупку 587 тыс. пар резиновых перчаток

Ростовская областная клиническая больница №2 объявила тендер на закупку резиновых перчаток в 2025 году. Информация о поиске поставщика опубликована на сайте госзакупок.

Медучреждение ищет предприятие, готовое предоставить в общей сложности 587 тыс. пар перчаток в течение всего 2025 года. Начальная цена контракта — 21,2 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 5 декабря.

Кроме того, ОКБ №2 опубликовала тендер на закупку 200 протезов коленного сустава в следующем году с начальной ценой 23,5 млн руб. Прием заявок на этот конкурс завершен.

Дмитрий Ковалевский

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