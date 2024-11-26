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Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»

Сим-карты МегаФона теперь можно приобрести в сети мультицентров «Связь.ON», расположенных в 28 регионах Российской Федерации. МегаФон стал первым сотовым оператором страны, чьи сим-карты появились в продаже в розничных точках нового ритейлера.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Согласно достигнутым договоренностям, продажа сим-карт МегаФона стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах «Связь.ON», а также на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагаться сим-карты с саморегистрацией.

Кроме того, сим-карты МегаФона реализуются в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель будет получать скидку на гаджет.

Товары МегаФона также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.

После оценки проекта сотрудничество может быть расширено. Соответствующее решение будет принято по итогам анализа продаж ближе к концу года.

«Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом — привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи», — рассказывает Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».

«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Также в «Связь.ON», помимо сим-карт МегаФона, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае МегаФон начал продажи своих сим-карт в сети «Комус», принадлежащей одноимtнному комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье. В июле сим-карты оператора появились в крупнейшей в России сети гипермаркетов «Лента».

Также МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon. В этом году началось сотрудничество сотового оператора с «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет».

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждtнных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

ПАО «МегаФон»

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